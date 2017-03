A solidez defensiva é um dos aspetos que merecem destaque desde que Nuno Manta assumiu o comando técnico do Feirense. Se com José Mota a equipa sofreu 30 golos nos primeiros 14 jogos do campeonato – números que se traduzem numa média superior a dois golos por desafio –, sob o comando de Nuno Manta permitiu apenas cinco em nove jogos, registo que está longe de chegar a um golo encaixado por jogo.Ora, o atual treinador pouco mexeu no quarteto defensivo que era aposta habitual de José Mota, mas a verdade é que conseguiu estancar a defesa e os progressos têm-se feito sentir no recente rendimento do emblema da Feira. A permanência é, cada vez mais, um objetivo real, e no duelo com o Benfica esta solidez na retaguarda pode ser um trunfo importante para os fogaceiros conseguirem conquistar mais pontos para a sua luta.

Autor: Tiago Ribeiro