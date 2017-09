Para encontrar um jogo em que o Feirense sofreu quatro golos é preciso recuar até 11 de dezembro de 2016, data em que perdeu por 4-0 com o FC Porto, em casa, ainda antes de Nuno Manta assumir o comando da equipa. O cenário repetiu-se este domingo, com o Belenenses a vencer em Santa Maria da Feira por 4-1, um resultado que o técnico diz dever-se a falta de concentração."Houve alguma falta de atenção e concentração em momentos decisivos do jogo durante a primeira parte. Além disso, os três primeiros remates do Belenenses acabaram por ser golo e isso afetou a equipa. Tentámos reagir na segunda parte, arrisquei um pouco mais e tivemos mais caudal ofensivo. Conseguimos marcar um golo e quando íamos atrás do segundo, acabámos por sofrer mais um. A equipa sentiu o quarto golo sofrido", afirmou Nuno Manta.O treinador do Feirense admitiu ainda o mau momento da equipa, mas acredita que melhores dias virão. "Este resultado obriga-nos a refletir para melhorarmos o trabalho que temos vindo a fazer. O Feirense tem três derrotas consecutivas e não é bom para qualquer grupo de trabalho, mas o Nuno Manta Santos vai tentar dar a volta a isto", concluiu.

Autor: Lusa