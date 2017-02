Continuar a ler

"O Nacional em sua casa, por tradição, é um adversário sempre difícil. Estamos à espera de uma equipa que vai fazer tudo para vencer e tentar sair da posição em que se encontra. Será um jogo de ou mata ou morre", referiu.O técnico sublinhou ainda que a sua equipa já identificou os pontos fortes do Nacional e está preparada para contornar as adversidades."Estamos preparados mentalmente e fisicamente para as dificuldades que vamos encontrar diante do Nacional e para todos os contextos que o jogo possa proporcionar. O Nacional tem bons executantes e jogadores que a qualquer momento podem desequilibrar o jogo", afirmou.O treinador do Feirense realçou que o plantel tem demonstrado grande empenho nos treinos e admitiu que a sua tarefa para escolher um 'onze' está mais complicada: "Os jogadores estão a dificultar-me a vida, porque têm trabalhado todos muito bem e sinto que estão cada vez mais competitivos. É o que todos os treinadores querem dos seus plantéis."Para o jogo com o Nacional, Nuno Manta Santos não poderá contar com Platiny, lesionado, e permanece a dúvida relativamente a Ricardo Dias e Kakuba, já que ambos têm treinado condicionados.O Nacional, 17.º classificado com 15 pontos, recebe no domingo, pelas 16:00, o Feirense, 13.º com 25 pontos, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, dirigido pelo árbitro Manuel Mota, da associação de Braga.