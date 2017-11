Continuar a ler

"É um jogo de responsabilidade para o Feirense. Passei a mensagem aos atletas de que o jogo com o Marítimo é de grande responsabilidade e tudo faremos para conquistar os três pontos", disse.Nuno Manta Santos considera que, a jogar em casa, o Feirense terá de evidenciar o seu valor para que possa vencer o Marítimo."Devido aos dois últimos jogos, nos quais mostrámos o nosso real valor e as nossas principais características, o jogo com o Marítimo será um verdadeiro teste às nossas capacidades, sobretudo no nosso estádio e perante um adversário que cria sempre grandes dificuldades", referiu.O treinador do Feirense sabe das qualidades do adversário de domingo e espera que os seus jogadores entrem em campo com garra e ambição: "O Marítimo coloca pragmatismo no jogo e é objetivo nos vários processos. É muito difícil de contrariar e será necessária responsabilidade da nossa parte e grande compromisso. Temos de colocar a cultura feirense em campo, que passa por lutar pela vitória com tudo."Segundo Nuno Manta Santos, a estratégia para o Marítimo poderá ter componentes diferentes, já que o treinador quer a sua equipa com os olhos na baliza adversária."Queremos ter a pontaria mais afinada e fazer golos. No jogo com o Marítimo queremos fazer um ou mais golos e não sofrer. Vamos ter várias formas de atacar o Marítimo e aplicar algumas linhas orientadoras diferentes das que temos apresentado para atacar o jogo de domingo", referiu.Para o embate com o Marítimo, Nuno Manta Santos não poderá contar com Barge, Luís Henrique e Tiago Gomes, lesionados, nem com Babanco, a cumprir castigo.O Feirense, 12.º classificado com 11 pontos, e o Marítimo, quinto com 19, defrontam-se no domingo, a partir das 16:00, no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.