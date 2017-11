Continuar a ler

"O Marítimo foi muito mais eficaz em situação de finalização, concretizando uma das duas oportunidades que teve para marcar. O nosso adversário criou situações de finalização e nós não. Não tivemos remates enquadrados com a baliza.

Falta de discernimento



"Do outro lado encontrámos uma equipa bem organizada no processo defensivo, sendo solidária e coesa. Nos momentos finais, o Feirense jogou mais com o coração do que com a cabeça. O Feirense não tem falta de confiança. Se não tivesse não faria o jogo que fez. Estivemos bem na construção de jogo, nas transições, mas faltou uma pontinha de sorte e algum discernimento na hora de rematar à baliza."

O Feirense perdeu em casa (0-1) com o Marítimo e um belo golo de Ricardo Valente foi o suficiente para que a equipa comandada por Nuno Manta cedesse os três pontos. No final, o técnico considerou que a equipa madeirense foi mais eficaz e que faltou ao seu conjunto discernimento no momento de atacar.

Autor: Lusa