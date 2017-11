Nuno Manta mostrou-se resignado com a derrota diante do Moreirense"Nada ficou decidido, ainda estamos na luta. É uma percentagem mínima mas ainda acreditamos", referiu o treinador, lamentando a falta de ligação entre os sectores da equipa. "Entrámos bem, a marcar, mas o Moreirense conseguiu dar a volta. No entanto, faltou-nos a ligação ao jogo e o Moreirense acabou por controlar na segunda parte. Estava mais tranquilo e criou lances perigosos de ataque rápido", concluiu.