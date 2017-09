Continuar a ler

Para Nuno Manta Santos, o Feirense entra numa fase do campeonato em que a conquista de pontos é fundamental para os seus objetivos e por isso sublinha a determinação dos seus jogadores.



"Queremos ganhar e nesta fase todos os pontos que conseguirmos obter são ótimos. O que quero é que, acima de tudo, a minha equipa esteja preparada para tudo o que o Belenenses vai apresentar no jogo. Certo é que a motivação e a determinação estão sempre presentes no Feirense", referiu.



O treinador do Feirense admitiu ainda que, após a derrota com o Portimonense, na sexta jornada (3-1), a sua equipa já identificou os erros cometidos e espera uma entrada mais forte em jogo.



"Do último jogo para este é importante a equipa melhorar o seu processo defensivo. Não entrámos muito bem no jogo com o Portimonense e temos de mudar esse tipo de comportamento. Vamos retificar alguns erros, porque o nosso foco é sempre melhorar, até porque vamos ter uma tarefa árdua com o Belenenses", revelou.



Nuno Manta, treinador do Feirense, disse este sábado que a equipa se mantém motivada para enfrentar o Belenenses, no domingo (16 horas), esperando encontrar um adversário organizado da 7.ª jornada da Liga NOS."Sabemos que do outro lado há uma equipa com um bom plantel e um bom treinador. No seu processo ofensivo tem bons critérios e decide bem. É também uma equipa agressiva e organizada nos seus processos defensivos. De certeza que vão jogar em nossa casa com a perspetiva de conquistar pontos", afirmou o treinador.

