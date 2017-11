Nuno Manta acabou resignado com a eliminação do Feirense perante o V. Guimarães (2-1) na Taça de Portugal e a incapacidade nos minutos iniciais."Não entrámos bem, mas reagimos, só que a inferioridade numérica deixou tudo mais complicado. Fomos à luta, e se é verdade que discutimos a eliminatória até ao último suspiro, também é verdade que o Vitória teve ocasiões para resolver mais cedo", referiu o técnico, lamentando a decisão da expulsão de Sony: "Creio que fez duas faltas no jogo todo..."