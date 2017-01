O Feirense somou mais um ponto sob a orientação de Nuno Manta, que tem uma explicação clara sobre a carreira recente da equipa."Estes resultados são fruto do trabalho diário que fazemos. Queremos que a equipa continue a crescer, que evolua, que seja competitiva, tenha uma identidade forte e lute sempre pelos três pontos. O V. Guimarães tem melhores argumentos do que nós, mas pelo que se viu no jogo o resultado acaba por ser justo." Apesar do jogo de ontem, o treinador não está iludido. "Tenho de continuar a mostrar competências. A massa adepta gosta do treinador se os resultados aparecerem."