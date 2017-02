Continuar a ler

Sem perder há cinco encontros, o Feirense, 13.º classificado, está, de acordo com Nuno Manta Santos, motivado pelos últimos resultados."O Feirense está a jogar finais desde o dia 20 de Dezembro e a equipa mantém esse espírito, porque trabalha para ganhar todos os jogos e é isso que quer: ganhar", referiu.Para Nuno Manta Santos, o Boavista vai causar dificuldades à sua equipa e antevê um jogo intenso na disputa pelos três pontos."O Boavista tem uma boa solidez defensiva e tem um grande espírito de equipa quando perde a bola, não dando espaço ao adversário. Além disso, tem jogadores na frente de ataque que causam constantes desequilíbrios. Vai ser um jogo muito tático, rico em termos de organização e disputado com muita intensidade", sublinhou.Para o jogo com o Boavista, o treinador do Feirense não conta com Platiny, ainda a recuperar de lesão, e com os castigados Flávio Ramos e Tiago Silva.O Feirense, 13.º classificado da 1.ª liga, com 25 pontos, recebe no sábado, pelas 18H15, o Boavista, no 11.º lugar, com 26 pontos, em jogo da 22ª jornada da I Liga, dirigido pelo árbitro Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.