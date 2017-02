Continuar a ler

"Parabéns ao Moreirense pelo título alcançado, mas os jogos do campeonato têm outras características e também por aquilo que no Moreirense foram dizendo, que o foco foi sempre o jogo com Feirense, ainda antes da conquista da Taça da Liga", afirma.Nuno Manta Santos sabe das dificuldades que o Feirense vai encontrar e considera que um eventual desgaste físico do adversário não será determinante no desfecho do jogo."Vai ser um jogo bastante difícil, já que o Moreirense está com uma motivação altíssima, mas queremos contrariar isso tudo com futebol de qualidade. Não será por qualquer tipo de desgaste que este jogo será mais fácil. Não é isso só por si que influencia a performance dos atletas", refere.Quanto aos reforços que chegaram ao Feirense no mercado de inverno, Nuno Manta Santos diz-se satisfeito com o trabalho da SAD do clube."O Feirense está mais forte e tem agora mais soluções. As lacunas foram colmatadas e foi importante termos mantido o Karamanos, agradeço por isso o esforço da Direção", sublinha.O Feirense, 13.º classificado da 1.ª liga com 18 pontos, recebe na segunda-feira pelas 19 horas o Moreirense, 14.º, com 17 pontos, em jogo da 19.ª jornada da 1.ª liga, dirigido pelo árbitro Bruno Paixão.