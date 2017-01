Continuar a ler

Sem querer falar de arbritragens, Nuno Manta Santos identificou um dos pontos fortes da equipa de Jorge Jesus. "O Gelson é, neste momento, uma das referências do nosso campeonato, mas temos de nos preocupar com todos os jogadores do Sporting, até porque há outros que podem decidir jogos a qualquer momento", finalizou o treinador.



O central Paulo Monteiro, devido a lesão, é a única baixa nos fogaceiros.

Ainda sem saber o que é perder no comando técnico do Feirense, Nuno Manta Santos mostra-se confiante para o jogo de depois de amanhã em Alvalade, isto depois de já ter empatado no Dragão, para a Taça da Liga."Temos trabalhado da mesma forma, com muito empenho e dedicação. Na época passada, o Sporting perdeu apenas uma vez em casa para o campeonato. Nesta época já tem uma derrota e tudo fará para não voltar a perder. Temos os nossos princípios de jogo e podemos apresentar algumas coisas diferentes do que fizemos contra o FC Porto para tentar surpreender o Sporting", afirmou o treinador do Feirense.