O resumo do Feirense-Rio Ave (1-0)

Após o encontro frente ao Rio Ave, este sábado, em Santa Maria da Feira, o técnico do Feirense, Nuno Manta, realçou a importância do triunfoe destacou a forte mentalidade da sua equipa durante toda a partida."Foi uma vitória muito importante, em que lutámos, batalhámos e acabámos por pontuar. O que queríamos eram os três pontos e julgo que foi um jogo bem conseguido, porque a minha equipa lutou até ao fim. Tínhamos de estar preparados para as sucessivas adversidades do jogo e, num período em que emocionalmente e mentalmente tínhamos de ser estáveis, conseguimos fazer o que era necessário para vencer. A equipa esteve muito bem na sua organização defensiva, mas foi necessário lutar até ao fim, perante um adversário complicado", analisou o técnico.Recorde-se que o Feirense chegou a este encontro depois de seis jogos consecutivos sem triunfar. Para Nuno Manta, a vitória deste sábado reflete aquilo que a equipa tem produzido. "Defendemos a nossa vitória com unhas e dentes. Desde o início que somos dedicados e esta vitória vem reforçar o trabalho que temos vindo a fazer", concluiu.

Autor: Lusa