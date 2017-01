O Casal Velho lidera a Série D da 2ª Divisão e está a um pequeno passo de, pela primeira vez na história, aceder à fase de subidas ao escalão principal. E um dos grandes responsáveis é o pivô Kiko, um autêntico abono de família, pois assinou 35 dos 62 golos da equipa no campeonato.

A residir em Ferrel, Frederico Nunes, de 22 anos, faz mais de 80 quilómetros no próprio carro para se treinar três vezes por semana e jogar ao sábado. Do Casal Velho, clube do concelho de Alcobaça, recebe apenas um subsídio para o combustível e, apesar de ser cobiçado por emblemas da Liga, vai manter-se fiel ao clube. "Tive convites para sair, mas disse sempre que a última palavra seria do Casal Velho. Sinto-me bem no clube. Optei por acabar a época aqui, até porque estamos perto de alcançar um feito histórico, e para o ano logo se verá onde irei jogar", diz o homem que, esta temporada, já fez quatro póqueres e quatro hat tricks, e só não marcou num jogo do campeonato.

Continuar a ler

Na época passada, Kiko marcou um golo que se tornou conhecido à escala global, num lance individual visto por milhões de pessoas através das redes sociais. Contudo, o pivô não valoriza o feito: "As pessoas só se lembram desse golo e não dos quatro que marquei nesse jogo... Foi um golo bonito, mas foi apenas mais um. O importante era a equipa ganhar." Depois dos 22 golos em jogos oficiais pelo clube em 2015/16, o jogador já soma 37 remates certeiros nesta temporada, contando com a Taça de Portugal. Mas não há metas definidas. "O que quero é ajudar o Casal Velho", diz o jogador, que praticou futebol antes de se afirmar no futsal.

Autor: Joaquim Paulo