Seguiu-se a fase de grupos, onde defrontou Feirense, Belenenses e FC Porto. Os azuis do Restelo foram os únicos a travar (3-3) a já então equipa orientada por Augusto Inácio. Feirense (2-1) e FC Porto (1-0) caíram aos pés dos cónegos, que assim garantiram o acesso à final-four do Algarve.Com o Benfica pela frente, o Moreirense não se acanhou e protagonizou uma fantástica reviravolta diante dos encarnados na meia-final, acabando por vencer por 3-1.Seguiu-se, por fim, o Sp. Braga, derrotado na final com um golo de Cauê, de penálti.