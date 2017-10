O artigo 61 do Regulamento Disciplinar da FPF, que se aplica em provas como a Taça de Portugal, está a gerar alguma discussão, pois estabelece punições de um a três jogos à porta fechada ao clube que apresente uma "equipa notoriamente inferior à sua equipa titular". O mesmo artigo, no seu ponto 4, estabelece que isso acontece quando "quatro ou mais jogadores da equipa titular" não "tenham disputado nenhum dos três jogos anteriores desse clube".

Ora, fontes contactadas por Record entendem que o espírito da regra está vertido no ponto 1, onde se fala da "manifesta intenção de desvalorizar a competição ou o jogo com o clube adversário". Por exemplo, deve aplicar-se caso um clube apresente uma equipa de juniores como forma de protesto por alguma situação.

No caso do jogo do Sporting em Oleiros, apenas havia quatro jogadores que tinham disputado algum dos três jogos anteriores. No entanto, ficou claro que não se tratou de manifestar "intenção de desvalorizar a competição", pois o clube de Alvalade até se fez representar ao mais alto nível, com o presidente Bruno de Carvalho.