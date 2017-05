A equipa-sensação do Campeonato de Portugal ainda acredita na subida à 2.ª Liga. Esta manhã, o Merelinense soube que vai disputar o ‘playoff’ com o Ac. Viseu e o sonho continua bem vivo. "Não havia grande escolha. Quer o Leixões quer o Ac. Viseu são duas boas equipas e vamos encontrar, seguramente, muitas dificuldades. O nosso objetivo é a subida e tentaremos ganhar os dois jogos. Começamos em Viseu e tudo faremos para conquistar um resultado positivo para depois, em casa, fazermos a festa", referiu, a Record, o diretor desportivo do emblema minhoto.Eduardo Oliveira foi uma aposta certeira da direção. Em apenas um ano de trabalho ajudou a montar uma equipa que andou quase sempre à frente no campeonato e que ainda acabou a fase regular com o melhor ataque e a melhor defesa da Série A. "Realmente, fizemos um campeonato fantástico. Acabámos a 1.ª fase quase sem derrotas. Sempre acreditámos que podíamos subir de forma direta. Não foi possível, mas este pequeno clube quer mesmo chegar ao futebol profissional", prosseguiu, falando da sua experiência no Merelinense. "Convidaram-me para um projeto muito ambicioso. A ideia passou por dar uma maior organização. Profissionalizar mais o clube. Acreditei, montámos um plantel com muita qualidade e fomos antecipando todos os cenários. O clube subiu do Distrital e muita coisa teve de ser bem feita para estarmos a lutar por chegar às provas profissionais", finalizou Eduardo Oliveira.Aos 41 anos, o antigo médio, que vestiu camisolas como as do Sp. Braga, Leixões, Estoril ou Chaves, pendurou as chuteiras em 2015. No Vilaverdense assumiu logo o cargo de diretor desportivo. Pela primeira vez na história o emblema minhoto alcançou a fase de subida no Campeonato de Portugal. O salto para o Merelinense foi natural. Só falta mesmo a subida para o trabalho de Eduardo Oliveira ser perfeito.

Autor: Ricardo Vasconcelos