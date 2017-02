Continuar a ler

O novo espaço relvado do Arouca ficará na zona contígua ao Estádio, propriedade da Câmara Municipal e cedida ao clube pelo prazo de 15 anos. Depois de tratado o terreno, operação que deve demorar, de acordo com Artur Neves, "uns 15 dias", o clube terá de implementar o sistema de drenagem de águas e de rega para, posteriormente, se semear a relva."Não temos condições de continuar sem campo de treinos. Não temos outra hipótese que não a de fazer o campo. Queremos tratar disso a tempo para semear a relva e ter tudo pronto aquando do arranque da próxima época", disse Carlos Pinho, presidente da direção do clube.O clube apresentou uma candidatura, em maio de 2016, à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para um centro de formação. O projeto, concebido pela Câmara local, contemplava um campo de treinos para a equipa sénior do Arouca e dar melhores condições de trabalho aos escalões da formação e estava orçamentado em quase 400 mil euros. Em novembro passado o clube ficou a saber que não foi contemplado com o apoio da FPF.Sem os apoios esperados, o Arouca avança, por agora, apenas com a criação do campo de treinos."Temos de ir devagar. Agora é o campo de treinos, que é a urgência. Para o resto temos tempo. O campo fica ao lado do estádio e os jogadores podem usar os mesmos balneários. Não podemos avançar sem saber como vamos pagar as obras", explicou Carlos Pinho.A cumprir a sua quarta época na I Liga, o Arouca treina e joga no Estádio Municipal de Arouca. O uso excessivo do tapete verde, aliado ao rigor do inverno, danificam o recinto de jogo. Esta época, os atletas da equipa principal do clube têm realizado alguns treinos no relvado sintético, usado pelos atletas da formação, e recorrido ao a relvados naturais das imediações do concelho.