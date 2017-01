Os ingleses da Ocean Holding ganharam a corrida à aquisição de 60 por cento da futura SAD do Gil Vicente e o negócio está praticamente fechado. "Confirmo que está tudo muito bem encaminhado. A qualquer momento podemos fechar o acordo pelos 6 milhões de euros que pretendíamos", afirmou António Fiúsa que, a convite da Ocean Holding, ficará como presidente da SAD.

O fundo internacional, com sede em Londres, aglutina vários grupos de investidores. Ainda ontem o jornal ‘La Gazzetta Dello Sport’ dava destaque à proximidade com os chineses da Suning, um gigante económico que começou por vender eletrodomésticos a retalho. Neste momento, a Suning é acionista maioritária do Inter Milão (pagou 270 milhões de euros) e também do Jiangsu, 2º classificado do último campeonato chinês, onde atuam Ramires e Alex Teixeira, reforços que custaram perto de 80 milhões de euros.

O projeto da Ocean Holding para o Gil Vicente é claro: dinamizar o clube, devolver o entusiasmo dos adeptos, apostar na formação e preservar a identidade gilista. A subida à 1ª Liga da equipa principal é, naturalmente, um dos primeiros passos a dar. Depois, e com um forte ataque ao mercado, o sonho passa por uma qualificação europeia.



Dito será o novo diretor desportivo



Por Barcelos é hora de terminar todo o processo burocrático que envolve a venda da maioria do capital social da SAD e, mal o acordo seja assinado, Dito será nomeado diretor desportivo. Tal como Record antecipou em meados de dezembro, o antigo jogador do clube aceitou o convite da Ocean Holding para chefiar o futebol. "Tenho uma ligação fortíssima ao clube, que já vinha do meu pai. Quero ser a ponte entre a SAD, o clube e as pessoas de Barcelos. Este não é um projeto meramente económico. Connosco, o Gil Vicente vai manter a sua identidade", referiu Dito, na altura.

Autor: Ricardo Vasconcelos