Depois de ter confirmado as chegadas de Ary Papel Sougou , o Moreirense acaba de oficializar a aquisição do extremo Alex, de 25 anos, que chega emprestado pelo V. Guimarães até ao final da temporada.O médio, de 25 anos, fez a formação no Nacional e no FC Porto. Como sénior, representou o Santa clara e o V. Guimarães, onde alinhou em 29 jogos na 1.ª liga e marcou quatro golos. Alex foi ainda internacional jovem português em 47 ocasiões.