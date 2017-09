Continuar a ler

Armando Evangelista tem um percurso sobretudo ligado ao Vitória Guimarães, tendo orientado as equipas de juvenis e juniores antes de chegar à formação B e, mais tarde, ao plantel principal dos minhotos, registando também passagens pelo Vizela e Varzim.O técnico, de 43 anos, substitui no comando técnico do Penafiel António Conceição, demitido do cargo após a eliminação do clube duriense da Taça de Portugal, no domingo, face ao Vilafranquense, do Campeonato de Portugal, numa derrota por 1-0.A restante equipa técnica será composta, além do treinador de guarda-redes Gustavo Cerqueira, elemento da 'casa' que transita do anterior elenco, pelos adjuntos Vítor Machado e Gonçalo Monteiro e, ainda, pelo preparador físico Filipe Freitas.No campeonato da 2.ª Liga, o Penafiel ocupa o 15.º lugar, com oito pontos, em sete jogos, mais três do que o lanterna-vermelha Sporting Braga B.