"Sei que é um clube muito respeitado em Portugal e que quer sempre mais. Já conhecia o Dankler e o Tocantins, e também já me tinha cruzado com o Matheus Índio. Isso torna as coisas mais fáceis", acrescentou Allano.O jovem jogador brasileiro já participou no treino desta quinta-feira, orientado pelo técnico Pedro Gómez Carmona e integrado na preparação da equipa para a partida com o Marítimo, no sábado, a contar para a 16.ª jornada da Liga NOS.