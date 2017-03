O Estoril anunciou esta tarde, através do seu site oficial, Pedro Emanuel como novo técnico do clube, poucas horas depois de ter comunicado a saída do espanhol Pedro Carmona , em face dos maus resultados. Anunciado esta tarde, Pedro Emanuel já orientou o treino desta quarta-feira, realizado à porta fechada no Estádio António Coimbra da Mota.Pedro Emanuel, de 42 anos, volta desta forma a trabalhar em Portugal, depois de em 2015 ter deixado o Arouca para assinar pelo Apollon Limassol, clube pelo qual conquistou uma Taça e uma Supertaça cipriotas.

Autor: Fábio Lima