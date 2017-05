Continuar a ler

Os defesas centrais Philipe Sampaio e Carlos Santos e os médios brasileiros Anderson Correia e Anderson Carvalho terminam contrato esta época e, por isso, estão fora desta lista, mas o Boavista afirma que "poderá ainda haver eventualmente" renovações.



"Apresentar-se-á ainda o jogador Samú", que esteve emprestado ao Fafe, equipa despromovida ao Campeonato de Portugal, ao passo que "Mbala e Idé serão cedidos".



Hackman, que tinha sido emprestado ao Aves, foi cedido ao Portimonense, por acordo entre ambas as SAD, dizendo o Boavista que esta operação envolve "uma contrapartida financeira e a partilha dos direitos financeiros respetivos".



A situação do médio senegalês Mohamed Daf, emprestado ao Gafanha, do Campeonato de Portugal, "está sob avaliação", podendo o jogador fazer parte do plantel principal ou ser cedido.



O avançado croata Lovro Medic, também emprestado ao clube aveirense, "será cedido".



O Boavista inicia a preparação para época 2017/18 a 29 de junho, com a apresentação dos futebolistas, seguindo-se os habitais exames médicos, até 2 de julho, e os treinos, com início no dia seguinte, anunciou esta terça-feira a SAD axadrezada , através das redes sociais.A informação refere que, "dos jogadores atualmente sob contrato", terão de apresentar-se Michael Meira, Tiago Mesquita, Edu Machado, Lucas Tagliapietra, Talocha, Aidi Fulang, Idris, Carraça, Fábio Espinho, Makhmudov, Rochinha, Renato Santos, Bukia, Schembri e Bulos.

Autor: Lusa