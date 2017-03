Continuar a ler

O Desportivo de Chaves, 7.º classificado com 32 pontos, recebe o Sp. Braga, 4.º com 42 pontos, num jogo agendado para as 18h15 de sábado e com arbitragem de Vasco Santos, da Associação de Futebol do Porto.Guarda-redes: António Filipe e Ricardo.Defesas: Nélson Lenho, Victor Massaia, Pedro Queirós, Nuno André Coelho, Petrovic, Rodrigo e Carlos Ponck.Médios: Braga, João Patrão, Davidson e Bressan.Avançados: Perdigão, Batatinha, João Mário, Fall e Rafael Lopes.