Continuar a ler

Para hoje está marcada a concentração da equipa, pelas 13h30. A comitiva seguirá depois para a adega de um dos patrocinadores, local do almoço, que ficará a cargo da cozinheira do clube. Depois, jogadores, equipa técnica e restante staff seguem para o Parque de Campismo de Oleiros para uma tarde de descanso, antes da palestra final. Só nessa altura é que o técnico Natan Costa dará a conhecer a equipa escalada para o histórico jogo com o Sporting.



Lanche na... Casa do Benfica



Uma vez que o pontapé de saída está marcado para as 20h15, o equipa terá direito ao lanche por volta das 18h00 na... Casa do Benfica. Esse será o último local de passagem antes da partida para o Estádio Municipal, que deverá acontecer às 18h45. Aí, espera-se um forte apoio dos oleirenses. Para hoje está marcada a concentração da equipa, pelas 13h30. A comitiva seguirá depois para a adega de um dos patrocinadores, local do almoço, que ficará a cargo da cozinheira do clube. Depois, jogadores, equipa técnica e restante staff seguem para o Parque de Campismo de Oleiros para uma tarde de descanso, antes da palestra final. Só nessa altura é que o técnico Natan Costa dará a conhecer a equipa escalada para o histórico jogo com o Sporting.Uma vez que o pontapé de saída está marcado para as 20h15, o equipa terá direito ao lanche por volta das 18h00 na... Casa do Benfica. Esse será o último local de passagem antes da partida para o Estádio Municipal, que deverá acontecer às 18h45. Aí, espera-se um forte apoio dos oleirenses.

O sonho começa hoje! Depois de duas semanas de euforia, Oleiros está preparado para receber o Sporting e fazer a tão esperada festa da Taça. Pela vila não se fala de outro tema. As conversas em cafés, restaurantes, papelarias, mercearias e talhos vão todas dar ao mesmo. Se já existia uma enorme cumplicidade e união entre o clube, município e população, agora, com a histórica receção aos leões, essa relação fortaleceu-se.Ontem, por exemplo, a derradeira sessão de trabalho orientada por Natan Costa contou, como foi habitual nos últimos dias, com a presença de alguns adeptos que não perderam a oportunidade de espreitar a afinação da máquina oleirense e manifestar o apoio e o carinho aos jogadores. Alguns deles chegaram mesmo a dar conselhos e palavras de incentivo aos seus heróis. "Vamos com calma, tranquilos! Só têm de desfrutar. Vamos fazer um grande jogo", pôde ouvir-se nas bancadas.

Autor: Fábio Aguiar