Depois da histórica receção ao Sporting, para a Taça de Portugal, o Oleiros regressou aos triunfos na série C do Campeonato de Portugal, batendo o Fornos de Algodres, por 1-0.Com uma exibição pragmática e eficaz, o conjunto da zona do pinhal acabou por ter em Diego o maior destaque. Perante algumas limitações físicas apresentadas pelo goleador Jackson ao longo da semana, o brasileiro, de 21 anos, surgiu como referência ofensiva e a verdade é que a aposta do técnico Natan Costa não poderia ter sido mais acertada, uma vez que o avançado assinou o único golo do encontro ainda no primeiro quarto de hora.Ao fim de sete jornadas, a Associação Recreativa e Cultural de Oleiros (ARCO) apresenta um bom arranque de campeonato. Nesta altura, ocupa o 9.º lugar, com 10 pontos, menos nove que a U. Leiria, que é líder, e mais dois que o Nogueirense, primeira equipa acima da zona de descida. Na próxima jornada, o Oleiros viaja até à Madeira para medir forças com o Marítimo B, antes de receber o Benfica e Castelo Branco, no primeiro compromisso do mês de novembro.

Autor: Fábio Aguiar