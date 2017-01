Continuar a ler

O Famalicão deixou a zona de despromoção, subindo ao 14.º lugar, com os mesmos 28 pontos do 11.º, enquanto o Olhanense é cada vez mais 22.º e último classificado, com 13, já a nove do penúltimo e a 14 dos lugares de manutenção.O técnico do Olhanense, Bruno Baltazar, pressionado pela situação na tabela, estreou quatro reforços no 'onze' - o guarda-redes Rodolfo Barata, os defesas Paulão e Hélder Cabral e o médio H'Maidat -, mas nenhum pareceu trazer efeitos positivos ao futebol da equipa.Já o treinador do Famalicão, Nandinho, teve de trocar Jorge Miguel (lesionou-se no aquecimento) por Nera antes do encontro começar e, aos 17 minutos, também perdeu Brayan Riascos, devido a lesão.Durante a primeira parte, as duas equipas proporcionaram um fraco espetáculo e, não fosse a grande penalidade assinada por Diego Medeiros, aos 35 minutos, a castigar falta de Pedro Eira sobre o próprio, teriam chegado ao intervalo sem quaisquer remates efetuados.A segunda parte foi quase um espelho dos primeiros 45 minutos, com o Famalicão a limitar-se a segurar a vantagem, perante um Olhanense, ao qual se pedia mais devido à urgência de conquistar pontos, completamente nulo em termos ofensivos.Quichini desperdiçou o segundo golo para os famalicenses, aos 68 minutos, num cabeceamento defendido por Rodolfo Barata, enquanto os algarvios só criaram perigo numa situação, aos 84, quando Doudou Mangni, em boa posição, atirou para fora.Jogo no Estádio José Arcanjo, em Olhão.: 0-1.0-1, Diego Medeiros, 35 minutos (grande penalidade).: Rodolfo Barata, Carlos Freitas, Pedro Eira, Paulão, Hélder Cabral (Gerevini, 76), Sori Mané (Kiki, 67), H'Maidat, Galassi, Gonzalez Prado, Jorman Aguilar e Salim Cissé (Doudou Mangni, 46).: Léo, Doudou Mangni, Tiago Duque, Kiki, Gerevini, Coubronne e Fabrício).: Bruno Baltazar.: Victor Braga, Joel Monteiro, Quichini, Vilaça, Nera, Lima, Mércio (Patrick, 86), André Perre, Feliz (Fred, 76), Diego Medeiros e Brayan Riascos (Kisley, 17).: Efremov, Ângelo, Fred, Mendes, Jorge Miguel, Patrick e Kisley).: Nandinho.: Carlos Macedo (Braga).: Cartão amarelo para Pedro Eira (34), André Perre (53) e Jorman Aguilar (73).: Cerca de 300 espetadores.