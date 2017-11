O luso-canadiano Nilton Terroso é o novo treinador do Olhanense, quarto classificado da Série E do Campeonato de Portugal, sucedendo a Bruno Saraiva.O novo treinador dos algarvios orientou o Atlético na época 2015/16, na sua única experiência em Portugal, pois tem desenvolvido toda a sua carreira no País de Gales.O Olhanense perdeu no terreno do vizinho e rival Farense, por 4-1, na última jornada e está agora a sete pontos da liderança.

Autor: Armando Alves