O Olhanense, despromovido ao terceiro escalão nacional há várias jornadas, fechou a época no 22.º e último lugar com 28 pontos, concluindo um percurso de 13 anos nos campeonatos profissionais, que incluiu uma passagem pela Liga, entre 2009 e 2014.A equipa penafidelense, que encerra a época no quinto lugar, com 63 pontos, abriu o marcador aos sete minutos, com alguma felicidade: Gonçalo Abreu centrou da esquerda e Sori Mané desviou de cabeça para a baliza, de forma azarada, quando tentava cortar a bola.Numa primeira parte equilibrada e sem muitas oportunidades, o Olhanense desperdiçou o empate no lance de maior perigo, com um grande remate de Pedro Eira que Tiago Rocha defendeu para canto (18).Após o intervalo, o último classificado surgiu com muito mais dinâmica, perante um Penafiel desmotivado, e conseguiu dar a volta ao resultado, já depois de Gonzalez Prado ter desperdiçado uma grande ocasião (59).Um minuto depois, Jorman Aguilar cruzou rasteiro da esquerda para o remate de primeira de Salim Cissé, igualando o marcador, enquanto Gonzalez Prado marcou o 2-1, num chapéu de belo efeito, aos 77, a passe de Aldair.O Olhanense acabou por selar o resultado final já perto do fim da partida, quando Aldair ofereceu mais um golo, desta vez para o 'bis' de Salim Cisse, que, já dentro da área, ultrapassou João Paulo e assinou o terceiro golo da sua equipa.Olhanense - Penafiel, 3-1.Ao intervalo: 0-1.0-1, Sori Mané, 07 minutos (própria baliza).1-1, Salim Cissé, 60.2-1, Gonzalez Prado, 77.3-1, Salim Cissé, 88.Skowron, Coubronne, Sori Mané, Pedro Eira, Jorman Aguilar (Ademola, 90), Virga, Edgar Abreu, João Oliveira, Gonzalez Prado (Carlos Freitas, 80), Aldair (Pedro Albino, 90) e Salim Cissé.Suplentes: Rodolfo Barata, Ademola, Pedro Albino, Carlos Freitas, Tiago Duque, Kiki e Jaadi.Treinador: Bruno Saraiva.Tiago Rocha, Luís Dias, Paulo Bessa, João Paulo, Pedro Araújo, Djibril, César (Fidélis, 71), Rafa Sousa, Wellington, Gonçalo Abreu (Danilo, 62) e Fábio Fortes.Suplentes: Ivo Gonçalves, Hélio Cruz, Fidélis, Kalindi, Danilo, Diouf e Edu.Treinador: Paulo Alves.André Neto (Vila Real).Cartão amarelo para João Oliveira (53), Jorman Aguilar (55) e Gonzalez Prado (57).Cerca de 400 espetadores.