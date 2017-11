Continuar a ler

O encontro foi muito equilibrado na primeira meia hora, mas sem grandes oportunidades de golo, com exceção para um lance aos 20 minutos, em que Brayan Riascos ganhou um ressalto dentro da grande área do Cova da Piedade e ficou em excelente posição para rematar à baliza, mas acabou por cair e perder a bola.Aos 33 minutos, Diogo Valente inaugurou o marcador para a equipa da casa, numa jogada de insistência. Sérgio Ribeiro foi à linha de fundo e cruzou para o segundo poste, onde apareceu o avançado da Oliveirense a empurrar a bola para o fundo da baliza.Dez minutos depois, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor da Oliveirense por mão na bola de Willyan, mas Pedro Alves adivinhou o lado e, com uma estirada para a sua direita, defendeu o remate de João Amorim.A formação orientada por Pedro Miguel voltou a estar perto do golo, antes da saída para o intervalo, quando Xandão, após a marcação de um canto, enviou de cabeça a bola à trave.No início da segunda parte, Bruno Ribeiro, que se estreou no comando técnico do Cova da Piedade em jogos para o campeonato, fez uma dupla substituição, entrando Dieguinho e Ballack para os lugares de Paulo Tavares e Adilson, mas as trocas não surtiram efeito.Aos 80 minutos, o Cova da Piedade ficou reduzido a 10 elementos, depois de Dieguinho ter visto um vermelho direto.Apesar de estar em inferioridade numérica, os visitantes chegaram ao golo do empate aos 82 minutos, pelo recém-entrado Cleo, após cruzamento na esquerda de Evaldo.Nos últimos minutos, a Oliveirense intensificou a pressão, mas o marcador não sofreu alterações.1-0.1-0, Diogo Valente, 33 minutos.1-1, Cleo, 82.Júlio Coelho, Alemão, Xandão, Mathaus, Ricardo Tavares, Sérgio Ribeiro (Serginho, 77), António Oliveira, João Mendes, João Amorim (Rafa, 85), Brayan Riascos e Diogo Valente (Fabian, 88).(Suplentes: Kadú, Sérgio Silva, Rafa, Boukassi, Serginho, Fabian e Manuel Godinho).Treinador: Pedro Miguel.Pedro Alves, Evaldo, Tiago Lima Pereira, Willyan, Adilson (Dieguinho, 52), Soares, Paulo Tavares (Ballack, 52), Sampaio, Hugo Firmino, Shimabuku (Cleo, 77) e Michael da Silva.(Suplentes: Joyce, Sori Mane, Ballack, Cleo, Pedro Carneiro, Dieguinho e Liu).Treinador: Bruno Ribeiro.Bruno Rebocho (Évora).Cartão amarelo para Hugo Firmino (21'), Tiago Lima Pereira (41'), Paulo Tavares (46'), Shimabuku (55'), João Amorim (57'), Ballack (64') Sérgio Ribeiro (70'), António Oliveira (75'), Dieguinho (80'), Rafa (85') e Sampaio (90'+2). Cartão vermelho direto para Dieguinho (80').Cerca de 300 espetadores.