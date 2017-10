Continuar a ler

O avançado salvadorenho da Oliveirense criou perigo logo aos 3', num cabeceamento que Tom defendeu com os pés, e precisou apenas de mais cinco minutos para inaugurar o marcador, aproveitando um ressalto à entrada da área, para fintar um defesa e o guarda-redes e atirar para a baliza vazia.



O Real demonstrou alguma dificuldade para entrar na partida, conseguindo apenas um lance de relativo perigo, com uma recuperação de bola de Vinicius, no meio campo, que seguiu desapoiado até à área adversária, onde atirou para defesa apertada de Coelho.



A equipa lisboeta entrou melhor no segundo tempo e esteve muito perto do empate aos 50', mas Godinho, em cima da linha de baliza, impediu o golo de Sérgio Oulo.



A superioridade dos visitantes na segunda parte continuou, graças também ao recuo da Oliveirense, ficando novamente perto do golo aos 72', mas Abdoulaye, sozinho na área, atirou por cima da trave.



Nos descontos, um canto para o Real foi afastado para a entrada da área, onde estava Marcelo Lopes, que dominou com o peito e fuzilou para o ângulo da baliza de Coelho, que não teve hipóteses de defesa.



Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.



Oliveirense-Real , 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Nelson Bonilla, 7 minutos.



1-1, Marcelo Lopes, 90'+3.



Equipas:



- Oliveirense: Coelho, Alemão, Sérgio Silva, Xandão, Ricardo Tavares, Sérgio Ribeiro (Riascos, 62'), Godinho, Gabi, Serginho (Diogo Valente, 77'), João Amorim (Clayton, 67') e Nelson Bonilla.



(Suplentes: Kadú, Kevin, João Mendes, Clayton, Diogo Valente, Riascos e Fabian).



Treinador: Pedro Miguel.



- Real: Tom, Jorge Bernardo (Marcelo Lopes, 77'), João Basso, Sérgio Oulu (Tiago Morgado, 73'), Paulo Silva, Fabrice Fokobo, Brash (Abdoulaye, 56'), Gustavo Cazonatti, Marcos Barbeiro, Vinicius e Abou Toure.



(Suplentes: Patrick, Dmytro Lytvyn, Marcelo Lopes, Tiago Morgado, Kikas, Diogo Coelho e Abdoulaye).



Treinador: Filipe Martins.



Árbitro: João Pinheiro (Braga)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jorge Bernardo (27'), Ricardo Tavares (42'), Brash (48'), Abou Toure (70'), Nelson Bonilla (72') e Sérgio Oulo (90'+4, fora de campo).



Autor: Lusa