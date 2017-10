Continuar a ler

Na segunda-feira, Portugal treina a partir das 11 horas na Cidade do Futebol, em Oeiras. Bruno Alves e Renato Sanchos, que ficaram de fora da ficha de jogo frente a Andorra por problemas físicos, exercitaram-se sem qualquer tipo de limitações.

Foi chegar, pousar as malas... e treinar. Menos de 24 horas após o triunfo sobre Andorra, a Seleção Nacional iniciou a 'Operação Suíça' no relvado do Estádio da Luz. Numa sessão de trabalho ligeira, Fernando Santos poupou os 11 titulares do embate de sábado, assim como o capitão Cristiano Ronaldo, que alinhou os segundo 45 minutos.Ou seja, a sessão contou apenas com 13 jogadores, a saber: Beto, Anthony Lopes, Cédric, Bruno Alves, José Fonte, Antunes, William Carvalho, Renato Sanches, André Gomes, João Moutinho, Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes e Éder.

Autor: Bruno Fernandes