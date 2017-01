Yordon Osorio já está em Tondela para se vincular ao clube beirão e o presidente Gilberto Coimbra adiantou ontem, a Record, que a confirmação do negócio está apenas dependente de uma "questão burocrática". O central venezuelano, de 22 anos, estava ao serviço do Zamora, mas o líder não quis explicar os contornos desta aquisição. O empresário é Sebastián Cano, o mesmo que agencia Jhon Murillo, jogador que também deixou o Zamora para assinar pelo... Benfica, e só depois foi cedido ao Tondela. Gilberto Coimbra admitiu ainda que de momento não é equacionada a saída de outro defesa.Entretanto, Zé Turbo vai reforçar os espanhóis do Marbella, por empréstimo do Inter Milão, conforme adiantou a imprensa local. O jogador de 20 anos já integrava a lista de dispensas e nem estava a trabalhar com o Tondela, depois de ter sido dispensado da seleção da Guiné-Bissau devido a uma lesão que o afastou da CAN.

Autor: André Gonçalves