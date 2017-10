Continuar a ler

O Tondela não pode contar também com Junior Pius e Joca, que tinham sido convocados para o jogo da última jornada, e ainda Tembeng, todos a contas com lesões.Apesar de ter sido expulso em Chaves, Joãozinho está também entre as opções de Pepa. O castigo foi cumprido no jogo da Taça de Portugal - em que a equipa foi eliminada pelo Leixões -, depois de o mesmo ter sido reduzido de dois para um jogo, após recurso do Tondela.Tondela e Belenenses defrontam-se às 16 horas de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 9.ª jornada da Liga, apitada por Gonçalo Martins, da Associação de Futebol de Vila Real.O Belenenses ocupa a oitava posição da tabela classificativa com 13 pontos, enquanto que o Tondela ocupa o 15.º lugar, com seis pontos.Cláudio Ramos e Ricardo Janota.Fahd Moufi, Nick Anselk, Pité, David Bruno, Joãozinho e Osorio.Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Pedro Nuno, e Bruno Monteiro.Tyler Boyd, Miguel Cardoso, Zachara, Tomané, Murilo e Heliardo.