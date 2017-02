Cumprido um jogo de castigo na receção ao Feirense, Yordan Osorio vai voltar a entrar nas opções de Pepa para a deslocação ao Estádio do Dragão. O central, que chegou em janeiro a Tondela, afirmou-se rapidamente e tem feito parte do lote de indiscutíveis para Pepa. Contra o FC Porto, deve atuar no eixo da defesa ao lado de Rafael Amorim.

Quem também regressa às opções é Murillo, também ele expulso no duelo da 20ª jornada, com o Belenenses. Contudo, no caso do avançado, é pouco provável que tenha um lugar no onze.