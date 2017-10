Continuar a ler

"Consideramos que esta lamentável atuação por parte do treinador do Ouriense, Mário Nelson, é uma falta de respeito para com a nossa instituição, para com os nossos jogadores, mas principalmente para com o clube que representa, para com a sua direção e para com os seus jogadores", prossegue o clube maçaense, acrescentando esperar por parte do técnico, "no mínimo, um pedido de desculpas".Contactado pela Lusa, o presidente do Ouriense disse "lamentar a situação, que se passou dentro das instalações do clube", assegurando "não saber o que motivou" a alegada agressão, nem a ter presenciado, tendo, no entanto, afirmado ter apresentado "de imediato um pedido de desculpas ao presidente" do clube de Mação."São cenas lamentáveis e que não se coadunam com a nossa maneira de estar no desporto", frisou à Lusa José Luís Ferreira, que disse ter sido "informado da situação logo no início do jogo por parte do presidente do Mação", a quem disse ter pedido desculpa imediatamente: "Sempre fomos bem recebidos em Mação e fazemos sempre questão de receber bem as equipas que nos visitam, pelo que é de lamentar o sucedido".Segundo aquele responsável, a direção do clube de Ourém vai "analisar a situação e ouvir o treinador na próxima semana, em reunião de direção, e agir em conformidade", reiterando, "em nome da direção, o pedido de desculpas ao presidente do Mação pelo sucedido"."Este episódio não belisca as relações entre os dois clubes, nem com os dirigentes de Ourém, que são pessoas espetaculares, mas um treinador, que ainda antes do jogo começar, ficar à espera de um jogador nosso depois do aquecimento para lhe dar uma cabeçada é uma cena lamentável e tinha de ser tornada pública", sublinhou o presidente do Mação, João Espírito Santo, revelando não ter sido apresentada queixa às autoridades.A agência Lusa contactou o técnico do Ouriense, Mário Nelson, mas não conseguiu obter esclarecimentos sobre a alegada agressão.