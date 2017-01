Continuar a ler

Palmeira lesionou-se perto do final da sua melhor época na 1ª Liga. A lesão invulgar na coxa esquerda – os músculos isquiotibiais separaram-se do osso – deu início a um período dramático. "Foi muito duro. Um ano que me passou ao lado e psicologicamente não foi fácil aguentar. Algumas pessoas pensaram que estava acabado para o futebol mas acreditei sempre em mim, nunca pensei em abandonar", garantiu-nos o defesa de 27 anos.



O regresso ao escalão principal passa a ser um sonho para Palmeira, ainda com muito para dar ao futebol. "O objetivo imediato é ajudar o Real. Neste momento, é só esse o meu pensamento, dar tudo por eles e mostrar que estou bem, quero fazer o máximo de jogos até ao final da época. Não estou a pensar a longo prazo mas acredito que um dia vou voltar a jogar na 1ª Liga", rematou. Palmeira lesionou-se perto do final da sua melhor época na 1ª Liga. A lesão invulgar na coxa esquerda – os músculos isquiotibiais separaram-se do osso – deu início a um período dramático. "Foi muito duro. Um ano que me passou ao lado e psicologicamente não foi fácil aguentar. Algumas pessoas pensaram que estava acabado para o futebol mas acreditei sempre em mim, nunca pensei em abandonar", garantiu-nos o defesa de 27 anos.O regresso ao escalão principal passa a ser um sonho para Palmeira, ainda com muito para dar ao futebol. "O objetivo imediato é ajudar o Real. Neste momento, é só esse o meu pensamento, dar tudo por eles e mostrar que estou bem, quero fazer o máximo de jogos até ao final da época. Não estou a pensar a longo prazo mas acredito que um dia vou voltar a jogar na 1ª Liga", rematou.

Desta vez é oficial: Palmeira está de volta. Depois de um empréstimo falhado ao Casa Pia, na época passada, o antigo defesa do Belenenses assinou pelo Real, líder da Série G do Campeonato de Portugal Prio, e vai voltar a jogar, quase dois anos depois da última partida. A lesão no dia 18 de abril de 2015, frente ao Benfica, iniciou o calvário do defesa, agora ansioso para voltar aos relvados."Sinto-me bem, pronto para encarar esta etapa. Depois de estar tanto tempo parado, o Real apostou em mim e vou dar tudo para não os deixar ficar mal", disse a Record.

Autor: Miguel Amaro