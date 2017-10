O Boavista recebe o Sporting no domingo, para a 5ª jornada da Liga de futebol feminino, num jogo muito especial para Filipe Figueiras. O treinador, que abandonou o comando técnico das axadrezadas para abraçar outros projetos no futebol feminino, regressou 16 anos depois ao clube e à modalidade. Agora vai estrear-se frente às campeãs nacionais e... só pensa em travá-las.

Neste regresso ao futebol feminino admite que "o campeonato está completamente diferente" daquele que deixou em 2001. "Na altura o formato era diferente, havia uma primeira fase em três zonas", recordou, salientando a valorização da prova com a entrada das duas equipas profissionais – Sporting e Sp. Braga.

"Treinam-se de manhã, enquanto as restantes equipas têm jogadoras que trabalham 8 a 10 horas antes de cada treino", explicou, recusando-se a usar estas diferenças como desculpa. "Entramos em todos os jogos com o objetivo de conquistar os três pontos, e este não será exceção. Não vai ser fácil, mas vamos fazer tudo para vencer esta partida", frisou a Record, admitindo ser um duelo que "dá mais visibilidade", pelo que é "mais fácil motivar as jogadoras".

"Não temos nada a perder. Eu disse-lhes, ‘se perguntarem aos 12 treinadores da Liga o que esperam, 11 vão dar a vitória ao Sporting, e o que falta vai dizer que não é bem assim e a vitória sorrirá ao Boavista", confidenciou o técnico, de 42 anos, que no ano passado trabalhou no ‘scouting’ do Salgueiros. "Vamos trabalhar para que isso se torne uma realidade."

A partida está agendada para as 15 horas de domingo, no campo do Inatel, em Ramalde. O Sporting lidera só com vitórias, ao passo que o Boavista é 5º, com três triunfos e uma derrota, com o Estoril.