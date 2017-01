Continuar a ler

O Boavista anunciou ainda que emprestou o médio senegalês Mohamed Daf ao Gafanha da Nazaré, do Campeonato de Portugal - Série D, até ao final desta época, e pretende também ceder o avançado croata Lovro Medic, sendo que este "está a avaliar" propostas da Áustria e de países balcânicos. A informação refere que o novo reforço "pode ocupar as posições de seis, de defesa-central ou de defesa-direito".Este é o quinto reforço garantido este mês pelos boavisteiros, depois do guarda-redes brasileiro Vagner, do médio Rochinha, do extremo congolês Mbala e do atacante peruano Iván Bulos Guerrero.O Boavista anunciou ainda que emprestou o médio senegalês Mohamed Daf ao Gafanha da Nazaré, do Campeonato de Portugal - Série D, até ao final desta época, e pretende também ceder o avançado croata Lovro Medic, sendo que este "está a avaliar" propostas da Áustria e de países balcânicos.

O Boavista assinou contrato com o defesa de origem chinesa e tanzaniana Aidi Fulang Xisi, de 26 anos, no quadro de uma parceria com a Federação Chinesa de Futebol, anunciou este sábado a SAD axadrezada.Aidi, que assinou por uma época e meia, "já treina com o plantel desde a semana passada, após se desvincular do seu último clube, o Dalian Yifang FC (antigo Dalian Aerbin), da China League One", informou ainda o Boavista.

Autor: Lusa