Etebo pode estar de saída do Feirense para representar os sérvios do Partizan, já a partir de janeiro. Segundo a imprensa nigeriana, o avançado dos fogaceiros tem sido acompanhado bem de perto pelo emblema de Belgrado, que tirou muito boas indicações através de um representante enviado ao jogo frente ao Benfica, no Estádio da Luz, há duas jornadas.

O internacional nigeriano renovou recentemente o seu contrato até 2019, mas o clube de Santa Maria da Feira estará recetivo a aceitar propostas pelo valor estipulado. A mesma publicação adianta que o agente de Etebo reunir-se-á durante esta semana com o diretor-desportivo dos sérvios para discutir algumas formalidades de um possível futuro contrato.

O avançado, de 21 anos, que tem sido uma das figuras dos fogaceiros esta temporada, juntou-se ontem à seleção nigeriana que vai defrontar Argélia e Argentina nos próximos dias.

Autor: Tiago Ribeiro