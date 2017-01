Continuar a ler

Curiosamente, hoje chega a Trás-os-Montes outra unidade que até poderá atuar naquela posição do meio-campo. Bressan, que já passou pelo Rio Ave, é reforço de inverno e, apesar de ser um criativo, o treinador acredita que pode fazer dele um box-to-box.



Noutro âmbito, está esclarecida a polémica em torno dos bilhetes para o jogo com o Sporting. Os leões atrasaram-se a pedir os ingressos a que têm direito e o Chaves colocou-os à venda por 25 euros. Mais tarde, alguns foram enviados para Alvalade e vendidos por 13 euros, preço máximo permitido – regulamentos ditam que seja igual ou inferior ao preço mais baixo para público. Curiosamente, hoje chega a Trás-os-Montes outra unidade que até poderá atuar naquela posição do meio-campo. Bressan, que já passou pelo Rio Ave, é reforço de inverno e, apesar de ser um criativo, o treinador acredita que pode fazer dele um box-to-box.Noutro âmbito, está esclarecida a polémica em torno dos bilhetes para o jogo com o Sporting. Os leões atrasaram-se a pedir os ingressos a que têm direito e o Chaves colocou-os à venda por 25 euros. Mais tarde, alguns foram enviados para Alvalade e vendidos por 13 euros, preço máximo permitido – regulamentos ditam que seja igual ou inferior ao preço mais baixo para público.

Depois da saída de Battaglia para o Sp. Braga, Ricardo Soares delegou no central Fábio Santos a missão de substituir o argentino ao lado de Assis, mas o defesa lesionou-se no último jogo e vai parar quatro semanas. Assim sendo, Patrão deve ser a aposta para entrar no onze para a receção ao Sporting, depois de amanhã.O médio soma apenas 163 minutos na presente temporada, divididos por seis jogos, e somente por uma vez foi opção inicial, já em outubro... Expulso contra o FC Porto por vermelho direto, Patrão regressa esta jornada às opções e deverá mesmo entrar no onze dos flavienses.

Autor: Paulo Silva Reis