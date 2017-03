Dos 8 aos 97 é assim que se pode resumir o intervalo de idades do clã Duarte, que ontem cumpriu a tradição de ir ao Estádio do Bessa ver futebol. Nada de extraordinário no contexto não fosse o pormenor dos 97 anos de Domingos Duarte, que é apenas o sócio nº 1 do Boavista e o patriarca de uma família de quatro gerações de associados axadrezados.

Natural da freguesia de Lordelo do Ouro, na cidade Invicta, Domingos Duarte vai cumprir 80 anos de filiação ao clube do Bessa em agosto. A notável longevidade e lucidez deste ex-merceeiro que nasceu em Serralves bastou para fidelizar toda a descendência ao xadrez, que contempla o filho António (71 anos), os netos João (43 anos), Rui (36 anos) e João Gonçalves (36 anos), para além dos bisnetos Diogo (14 anos) e a pequena Leonor, de apenas 8 anos. História viva com início no polícia Augusto, falecido pai de Domingos, presente na fundação do centenário Boavista e a origem da paixão aos quadradinhos.

Autor: Pedro Malacó