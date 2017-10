Continuar a ler

"Telefonei ao Presidente do Tondela que me confirmou, na primeira pessoa, todo o conteúdo do comunicado. Numa palavra considero a posição da Belenenses SAD de desumana e quero dizer a todo o país desportivo que o BELENENSES não é isto, isto não são os nossos valores e que não há nenhum sócio ou adepto do clube que se reveja nesta posição", concluiu, revelando em seguida um comunicado do clube.







O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, mostrou-se indignado pela recusa da SAD dos azuis em adiar o jogo com o Tondela."Acabo de ser surpreendido com dezenas e dezenas de mensagens e telefonemas de várias pessoas amigas e sócios e adeptos do Belenenses que me falam com grande indignação e repugnância da tomada de posição da Belenenses SAD relativamente ao pedido do CD Tondela para que o jogo da próxima jornada fosse adiado em virtude do autêntico estado de emergência que afecta a região centro do país em geral e a cidade de Tondela em particular", começou por escrever numa mensagem no Facebook.

Autor: Cláudia Marques