No jantar de comemoração do 98º aniversário do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, presidente do clube, voltou a falar na cisão existente com a SAD liderada por Rui Pedro Soares, que não se fez representar. Com o futebol profissional atualmente nas mãos da SAD, o clube espera recuperar o controlo dessa área judicialmente em breve."Estamos em plena guerra, em plena batalha, e os sócios não podem ficar em casa atrás do teclado dos computadores. Venham todos para o meu lado, para o lado da direção do Belenenses. Vamos levar esta luta até ao fim. É preciso que estejamos coesos e não tenhamos medo de lutar pelo que é nosso. Contem connosco para resgatar o futebol profissional", destacou o presidente.Num jantar que contou com cerca de 250 convidados, nota para a presença de Hermínio Loureiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa, e Fernando Tavares, vice-presidente das modalidades do Benfica.

Autor: Cláudia Marques