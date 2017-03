R - Seria desejável que jovens da formação transitassem naturalmente para o plantel sénior e não é isso que acontece. Como resolver?

PMC – Não é bem assim. No ano anterior, colocámos Heriberto no Benfica, Pedro Marques no Sporting, Tiago Martins no Vilafranquense e Gonçalo Tavares e Benny no Belenenses. Recentemente, escrevemos à SAD recomendando que assinasse profissionalmente com cinco jogadores, que estão a ser observados, inclusive por Monaco e Juventus. Ter elementos na equipa principal é o maior objetivo e acedemos a que João Louro e Gonçalo Agrelos se treinassem com os seniores, mas uma SAD sem formação não é viável. Com o futebol nas nossas mãos, podíamos fazer precocemente contratos profissionais, faríamos a verticalização da estrutura e criaríamos uma equipa B...

R - A SAD tem esse plano... PMC – Tem planos de manhã, à tarde e à noite, consoante as pessoas que ouve. R - O clube tem recebido o que está protocolado em relação à formação? PMC – Nada desde 2012. Nem de direitos de formação nem dos 15 por cento por transferência. Eliseu, Fredy, André Almeida, Ricardo Fernandes, Nuno Tomás, Varela, Gonçalo Gregório, Parreira, Dálcio, Tiago Silva, Sturgeon, Gonçalo Tavares e Benny não foram pagos. R - Entretanto, os juniores lideram o campeonato... PMC – Somos uma família com grande compromisso. Lideramos nos juniores e cá estaremos com esta chama. É este o espírito que queremos no futebol profissional.

Autor: João Pedro Abecasis