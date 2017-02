Os árbitros da Liga NOS e 2.ª Liga vão passar a ter publicidade nas camisolas, após o acordo entre a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e a Remax, empresa ligada ao setor imobiliário.O acordo é válido já para as próximas jornadas de ambas as provas e estará em vigor até ao final da temporada 2017/18, rendendo 150 mil euros, segundo o queapurou.A verba será dividida entre os juizes e a APAF, sendo que a percentagem do organismo presidido por Luciano Gonçalves "tem como objetivo principal o investimento nas bases da arbitragem e do seu futuro imediato", segundo pode ler-se no site oficial.

Autores: Luís Miroto Simões e Sérgio Krithinas