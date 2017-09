Continuar a ler

Depois da Associação de Futebol de Aveiro ter submetido uma candidatura junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o organismo nacional submeteu a mesma à UEFA, que distinguiu Paula Pinho com o grau bronze na categoria de 'Melhores líderes Grassroots', prémio que distingue o trabalho levado a cabo no futebol amador e de formação.Segundo o organismo de cúpula do futebol europeu, Paula Pinho recebeu a distinção, que incluiu "um diploma e 100 bolas de futebol para o Albergaria", pelo "trabalho como coordenadora do futebol feminino num clube que providencia excelentes oportunidades para raparigas jogarem futebol"."O futebol feminino, no clube, já existe há 30 anos, na equipa sénior, e depois cresceu e desenvolveu-se na formação, sendo que somos o segundo clube do país com mais longa prática ininterrupta da modalidade, e essa sustentabilidade é o clube que dá, o que permite que estes resultados apareçam", apontou.A treinadora, que admite fazer "um bocadinho de tudo" no clube que milita na I Liga de futebol feminino e tem ainda quatro escalões jovens de futebol feminino, elogiou ainda o emblema aveirense, "o principal responsável no meio disto tudo", por proporcionar as "condições adequadas".Paula Pinho passou toda a carreira no futebol no emblema de Albergaria-a-Velha, ao qual está ligada "desde os 15 anos, como jogadora, e depois como treinadora desde os 32", quando pendurou as chuteiras."O meu percurso confunde-se com o do futebol feminino no Clube de Albergaria, como jogadora e depois como treinadora e na formação", confessou a aveirense, antiga internacional portuguesa, que ficou atrás do alemão Ralf Klohr, e Senik Arakelyan, da Arménia, premiado com o grau ouro.A distinção "vai muito além do material (as 100 bolas de futebol), pelo significado e o que envolve e representa", confessou, até porque dá motivação para "tentar dar um passo em frente, para que a diferença não seja tão grande" em relação às equipas séniores na Primeira Liga, num caminho que tem de continuar a passar pelo futebol de formação."Face às nossas limitações, sabemos que temos de apostar muito na formação, porque não temos outras possibilidades, o clube passa por aí", afirmou.Em 2016/17, o Albergaria teve uma equipa sub-12 de raparigas a competir no campeonato distrital masculino, a única equipa feminina, e a continuidade do projeto, contra os "muitos projetos de futebol feminino que acabam por ser efémeros", é essencial para o crescimento.A estrutura "bastante forte e sólida" e a "sustentabilidade e estabilidade de condições de trabalho" permite ao clube competir com Sporting e Sporting de Braga, equipas que entraram em 2016/17 no futebol feminino com equipas profissionais, com as lisboetas a sagrarem-se campeãs nacionais e as minhotas vice-campeãs.Na primeira jornada do campeonato 2017/18, o Albergaria perdeu em casa por 4-0 frente ao Sporting. Na temporada transata, terminou a competição no sexto lugar, com 39 pontos em 26 jornadas.