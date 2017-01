Reforço de peso no Olhanense. O defesa-central brasileiro Paulão, de 34 anos, está de volta ao futebol português e tudo aponta para que assine hoje pelos rubronegros.

Formado no Atlético Mineiro, Paulão destacou-se ao serviço da Naval e daí transitou para o Sp. Braga, sendo sempre uma referência tanto na Figueira da Foz como na capital do Minho. Seguiram-se experiências em França, Espanha e México, sendo que o defesa iniciou a época em curso ao serviço dos gauleses do Toulon.

Paulão já trabalhou ontem sob as ordens do treinador Bruno Baltazar e, no final da sessão, remeteu novidades para hoje. Há já um princípio de entendimento, que deve passar para o papel. Este não é o único reforço para a defesa do Olhanense, pois também Hélder Cabral passa a integrar o grupo. O lateral-esquerdo, de 32 anos, cumpriu a primeira metade da época nos cipriotas do Omonia, depois de em Portugal ter vestido as camisolas de V. Guimarães, Moreirense, E. Amadora, Académica e V. Setúbal, entre outros clubes. Na baliza, e conforme o nosso jornal noticiou, chega Rodolfo Barata (ex-Sintrense) e parte o búlgaro Evtimov. Este último estava cedido pelo Nottingham Forest e o acordo incluía a possibilidade de os ingleses o resgatarem durante o mês de janeiro, o que sucedeu.

Autores: Armando Alves e José Manuel Martins