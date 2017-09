Continuar a ler

O U. Madeira ocupa, provisoriamente, o 12.º lugar da 2ª Liga, com 10 pontos, ao fim de nove jogos.



O treinador do U. Madeira, Paulo Alves, colocou o seu lugar à disposição, este sábado, após o empate sem golos da sua equipa, em casa, frente ao Penafiel, em partida da 9.ª jornada da 2.ª Liga. A decisão final cabe, agora, à direção do clube.Esta não é a primeira vez que o técnico dos madeirenses colocou o seu lugar à disposição. Recorde-se que, há cerca de duas semanas, após a derrota com o Leixões, por 2-0, em casa, Paulo Alves já tinha falado em público acerca do seu lugar no clube. Nessa altura, a decisão da direção passou por manter o treinador. Desde então, os unionistas venceram o Sertanense, fora de portas, para a Taça de Portugal, e empatou na casa do V. Guimarães B (1-1) além do nulo deste sábado.